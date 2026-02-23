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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

The Desperate Crossing

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 13vom 23.02.2026
The Desperate Crossing

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 13: The Desperate Crossing

46 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Eine querschnittsgelähmte Frau wird tot in einem Park in Orlando aufgefunden. Seltsam ist, dass die Verstorbene ein gutes Stück entfernt von ihrem Rollstuhl liegt. Außerdem ist ihr Körper über und über mit Prellungen bedeckt. Im zweiten Fall muss Dr. G den mysteriösen Tod eines Diabetikers aufklären. Der Mann klagte über Halsschmerzen und setzte auf Bettruhe, um sich zu kurieren. Kurze Zeit später war er tot ...

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