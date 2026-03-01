Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 18: Deadly Arrest
Ein völlig aufgewühlter Mann rennt vor ein Polizeiauto und wird fast überfahren. Da er in Rage ist, ringen ihn die Beamten nieder - und er stirbt. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Mann um den drogensüchtigen Toby Holmes. Starb er an brutaler Polizeigewalt, oder ist die Todesursache anderswo zu suchen? Auch das Ableben von Isabel Foster ist mysteriös: Die junge Frau stirbt völlig unvermittelt nach einer Fehlgeburt.
