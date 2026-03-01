Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Deadly Arrest

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18vom 10.03.2026
Folge 18: Deadly Arrest

47 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Ein völlig aufgewühlter Mann rennt vor ein Polizeiauto und wird fast überfahren. Da er in Rage ist, ringen ihn die Beamten nieder - und er stirbt. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Mann um den drogensüchtigen Toby Holmes. Starb er an brutaler Polizeigewalt, oder ist die Todesursache anderswo zu suchen? Auch das Ableben von Isabel Foster ist mysteriös: Die junge Frau stirbt völlig unvermittelt nach einer Fehlgeburt.

