Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 5: Burning Questions
46 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Robert Terrible hat gerade das College beendet und feiert das mit seinen Freunden in einer Bar. Als er genug hat, will er nach Hause fahren und geht zu seinem Auto - in dem er später bis zur Unkenntlichkeit verbrannt aufgefunden wird. Dr. Gs zweiter Fall ist der 58-jährige Nick Blazge, der mit einem Nierenleiden im Krankenhaus liegt und ganz plötzlich verstirbt. Hat seine Ex-Frau etwas damit zu tun?
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.