Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Burning Questions

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 09.02.2026
Burning Questions

Burning QuestionsJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 5: Burning Questions

46 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Robert Terrible hat gerade das College beendet und feiert das mit seinen Freunden in einer Bar. Als er genug hat, will er nach Hause fahren und geht zu seinem Auto - in dem er später bis zur Unkenntlichkeit verbrannt aufgefunden wird. Dr. Gs zweiter Fall ist der 58-jährige Nick Blazge, der mit einem Nierenleiden im Krankenhaus liegt und ganz plötzlich verstirbt. Hat seine Ex-Frau etwas damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 7 Staffeln und Folgen