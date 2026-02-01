Prescription for ChangeJetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: Prescription for Change
46 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Die Sucht nach verschreibungspflichtigen Medikamenten bestimmt das Leben der alleinerziehenden Mutter Melissa Riobe. Nach einem hässlichen Streit flüchtet Melissa aus ihrer Wohnung. Fünf Tage später wird sie tot in der Bleibe eines Freundes gefunden. Alles deutet zunächst auf eine Überdosis hin. Aber warum findet Dr. G keine Spur von Medikamenten in ihrem Magen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.