Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

The Mourning After

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 09.02.2026
The Mourning After

The Mourning AfterJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 2: The Mourning After

46 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Vesta wird von ihrem Ex-Mann Rusty Updike zu einem Segeltörn eingeladen. Eine willkommene Abwechslung, zumal sich die beiden seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Doch anstatt eines gemütlichen Segeltörns erlebt Vesta eine böse Überraschung. Auch der Vater von Max Maxson wird vom Schicksal hart geprüft: Nach einer durchfeierten Nacht findet er seinen 29-jährigen Sohn eines Morgens tot im Bett. Ist eine Überdosis Drogen der Grund für Max' Tod?

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 6 Staffeln und Folgen