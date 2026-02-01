Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: The Mourning After
46 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Vesta wird von ihrem Ex-Mann Rusty Updike zu einem Segeltörn eingeladen. Eine willkommene Abwechslung, zumal sich die beiden seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Doch anstatt eines gemütlichen Segeltörns erlebt Vesta eine böse Überraschung. Auch der Vater von Max Maxson wird vom Schicksal hart geprüft: Nach einer durchfeierten Nacht findet er seinen 29-jährigen Sohn eines Morgens tot im Bett. Ist eine Überdosis Drogen der Grund für Max' Tod?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.