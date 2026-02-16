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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

A Fatal Attraction

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 16.02.2026
A Fatal Attraction

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 6: A Fatal Attraction

47 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Ein Fußgänger entdeckt auf dem Parkplatz einer Kirche ein Auto mit zwei Leichen. Es handelt sich um Andre Tarlev und seine Freundin Loreen Wolf. Loreen wurde offensichtlich ermordet, Andre könnte sich selbst umgebracht haben. Was ist passiert? Und: Roberto und Thelma sind ein äußerst streitsüchtiges Paar, das der Polizei bestens bekannt ist. Eines Tages eskaliert ein Streit - Thelma erschießt Roberto in Notwehr, wie sie sagt. Nun muss Dr. G ihre Aussage beweisen.

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