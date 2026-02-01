Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Paths of Destruction

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 9 vom 16.02.2026
Folge 9: Paths of Destruction

46 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Ein geistig verwirrter Vietnam-Veteran randaliert nachts in einem Wohnblock. Als die Polizei eintrifft, schießt er sich in den Kopf, überlebt den Selbstmordversuch aber. Im Krankenhaus erholt sich der Mann gut von seiner schweren Verletzung - bis er eines Tages tot in seinem Krankenbett liegt. Auch die dreifache Mutter Melissa wird plötzlich aus dem Leben gerissen. War ihr kürzlich gelegter Magen-Bypass der Grund für ihr unerwartetes Ableben?

