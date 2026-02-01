Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 9: Paths of Destruction
46 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Ein geistig verwirrter Vietnam-Veteran randaliert nachts in einem Wohnblock. Als die Polizei eintrifft, schießt er sich in den Kopf, überlebt den Selbstmordversuch aber. Im Krankenhaus erholt sich der Mann gut von seiner schweren Verletzung - bis er eines Tages tot in seinem Krankenbett liegt. Auch die dreifache Mutter Melissa wird plötzlich aus dem Leben gerissen. War ihr kürzlich gelegter Magen-Bypass der Grund für ihr unerwartetes Ableben?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.