The Things Men Do ...

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 16.02.2026
47 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Der 24-jährige Luis Rey überschlägt sich mit seinem Pickup und stirbt noch an der Unfallstelle. Bei der Obduktion kann Dr. G allerdings keine tödlichen Verletzungen feststellen. Doch die Analyse der Organe liefert schließlich einen Hinweis auf die Todesursache. Und: Nahe der mexikanischen Grenze wird der 20-jährige Benedicto Ramos tot in der unerbittlichen texanischen Wildnis gefunden. Woran starb der illegale Einwanderer?

SAT.1 GOLD
