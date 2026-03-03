Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Deadly Consequences

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 03.03.2026
Deadly Consequences

Deadly ConsequencesJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 17: Deadly Consequences

46 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Der aidskranke Ricky Hawthorne wird mit akuten Schmerzen im Brustbereich ins Krankenhaus eingeliefert. Da die Ärzte keine Ursache finden können, entlassen sie ihn sehr schnell wieder. Kurze Zeit später bricht der Mann tot zusammen. Was wurde im Krankenhaus übersehen? Auch der schwer an Hepatitis C erkrankte Peter Hanlon stirbt eines plötzlichen Todes: Seine Schwester findet den Medikamentenabhängigen blutüberströmt an seinem Küchentisch.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 2 Staffeln und Folgen