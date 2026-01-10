Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 10
43 Min.Ab 12

Wilson geht mit seinem Freund und ehemaligen Patienten Tucker zum Jagen, als der einen Krampf im Arm erleidet. Wilson stellt schnell eine Diagnose, doch er irrt sich. House wettet auf Krebs, doch Wilson versucht mit dem Team seines Kollegen eine Lösung zu finden. Cuddy teilt Wilson derweil im Vertrauen mit, dass sie eine größere Wohnung sucht, weil sie mit Lucas zusammenzieht. Dieser Umstand bleibt jedoch nicht lange geheim.

