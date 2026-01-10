Dr. House
Folge 20: Im Nein liegt die Wahrheit
43 Min.Ab 12
Ted Taylor bricht am Tag seiner Hochzeit vor dem Traualtar zusammen, noch ehe er sein Ja-Wort geben kann. Als er in die Klinik eingeliefert wird, ist er nicht mehr in der Lage zu sprechen. House hält ihn zunächst für einen Simulanten, doch sein Zustand verschlechtert sich. Wie sich herausstellt, war Ted drei Jahre lang in einer Beziehung mit einem Mann und hatte sich danach mit drastischen Maßnahmen von seiner Homosexualität "heilen" lassen.
