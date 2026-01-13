Mitgefangen, mitgehangenJetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 17: Mitgefangen, mitgehangen
43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 16
Auf der Säuglingsstation des Princeton Plainsboro verschwindet ein Neugeborenes. Die Klinik bleibt abgesperrt, solange das Baby gesucht wird. House und die Mitglieder seines Teams sitzen in unterschiedlichen Trakten des Gebäudes fest. Der Diagnostiker ist im Zimmer eines im Sterben liegenden Mannes gelandet, während seine Kollegen Persönliches aufarbeiten.
