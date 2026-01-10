Ein Arbeitstag wie kein andererJetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 14: Ein Arbeitstag wie kein anderer
43 Min.Ab 6
An diesem Tag läuft nichts rund für Cuddy: Ihre Tochter Rachel hat Fieber und auch in der Klinik hetzt sie von einem Patienten zum nächsten. Als es darum geht, für die Klinik einen neuen Vertrag mit einer Versicherung abzuschließen, pokert Cuddy zudem gefährlich hoch. Und nicht zuletzt geht House ihr wieder gehörig auf die Nerven. Er treibt seine Spielchen mit Kollegen und will seinen aktuellen Patienten, der ein Herzleiden hat, mit Malaria infizieren.
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
6
© Universal Studios Limited
