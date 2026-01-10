Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 16
Folge 16: Abby im Sünderland

43 Min.Ab 16

Die 17-jährige Schülerin Abby Nash wird ins die Klinik eingeliefert. Nachdem sie während eines Besuchs in einem Planetarium Alkohol getrunken hatte, erstickte sie fast. Auslöser dafür war ein Lungenödem, und im Krankenhaus versagen immer mehr ihrer Organe - schließlich halluziniert sie sogar. Das Team von House hat keine Ahnung, was Abbys Leben bedroht. Der geniale Diagnostiker will der Ursache mit einem Experiment näherkommen.

sixx
