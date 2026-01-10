Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Offene Ehe

sixxStaffel 6Folge 19
Offene Ehe

Offene EheJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 19: Offene Ehe

43 Min.Ab 12

Julia, die mit ihrem Mann Tom eine offene Ehe führt, wird mit Fieber und heftigen Bauchschmerzen in die Klinik eingeliefert. Während das Team um House über der Diagnose brütet, verschlechtert sich das Befinden der Patientin dramatisch. Doch nicht nur ihre Krankheit, auch Julias Lebensstil beschäftigt jeden der Ärzte. House sabotiert derweil weiterhin erfolgreich die wieder aufkeimende Beziehung zwischen Wilson und seiner Ex-Frau Sam.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen