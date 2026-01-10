Dr. House
Folge 7: Unbekannte Größen
43 Min.Ab 12
Eine Jugendliche wird mit enorm geschwollenen Gliedmaßen in die Klinik eingeliefert: Jordan und ihre Freundin haben eine Partynacht mit einem berühmten DJ hinter sich. Die Symptome stellen die Ärzte vor ein Rätsel, und dass das Mädchen fortwährend lügt, hilft ihnen nicht weiter. House muss Wilson unterdessen auf einen Kongress begleiten und hält telefonisch Kontakt zu seinem Team.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren