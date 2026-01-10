Dr. House
Folge 9: Selig sind die geistig Armen
43 Min.Ab 12
James Sidas, ein hochintelligenter Physiker, wird in die Klinik eingeliefert. Statt eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen, arbeitet er als Kurierfahrer. Seine Symptome stellen das Team vor ein Rätsel. House ist indes auch mit Cuddys Beziehung zu Lucas beschäftigt und sucht mit allen Mitteln ihre Aufmerksamkeit. Tatsächlich lädt sie ihn zu Thanksgiving zum Familienessen ein.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
