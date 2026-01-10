Dr. House
Folge 4: Tyrannen
43 Min.Ab 12
Der afrikanische Diktator Dibala wird ins Princeton Plainsboro eingeliefert. Das Team muss ihn allen Vorurteilen zum Trotz behandeln. Doch ihnen fällt es schwer zu ignorieren, dass Dibala in seiner Heimat allerlei grausame Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt hat - und weiter verüben wird, wenn sie sein Leben retten. Dr. House ist indes zurück im Krankenhaus - er will seinen Dienst wieder antreten, doch ohne Zulassung muss er sich zunächst Forman unterordnen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren