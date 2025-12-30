Das Privatleben der AnderenJetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 15: Das Privatleben der Anderen
43 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Die Bloggerin und Fotografin Frankie wird mit einer Blutgerinnungsstörung eingeliefert. Das Team von House glaubt zunächst, dass sie mit giftigen Substanzen hantiert hat. Während sie Nachforschungen anstrengen, bloggt Frankie vom Krankenbett aus jedes weitere Symptom und jeden neuen Behandlungsansatz. Auch House und sein Team graben indes einiges aus dem Privatleben der jeweils anderen aus.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
