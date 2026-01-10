Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Identitäten

sixxStaffel 6Folge 21
Identitäten

IdentitätenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 21: Identitäten

43 Min.Ab 6

Dr. House hat einen Termin bei seinem Psychiater. Dr. Nolan befragt den sichtlich gestressten Diagnostiker zu seinem Tag. Wilson hat ihm am Morgen offenbart, dass er mit Sam zusammenziehen wird. House will wieder in seine alte Wohnung zurück, doch dort hat sich indes ein alter Bekannter eingenistet: Alvie. Die beiden machen sich gemeinsam mit einer Patientin, die ihr Gedächtnis verloren hat, auf die Suche nach ihrer Erinnerung.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen