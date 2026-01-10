Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 14
43 Min.Ab 12

Der blinde Will Westwood bricht auf offener Straße zusammen. Der Mann, der seiner Freundin eigentlich in Kürze einen Heiratsantrag machen wollte, gibt dem Team von Dr. House viele Rätsel auf. Der geniale Arzt sieht sich indes mit Familienangelegenheiten konfrontiert: Seine Mutter Blythe taucht in der Stadt auf - gemeinsam mit ihrem Liebhaber und Houses biologischem Vater Thomas.

