Dr. House
Folge 5: Bobs Taten
43 Min.Ab 12
Der allseits beliebte Bob Harris kollabiert beim Liebesspiel mit einer Affäre. Als sich sein Zustand in der Klinik verschlechtert und er eine Lebertransplantation benötigt, gesteht er nicht nur seiner Frau den Seitensprung, sondern offenbart auch all seinen Verwandten und Bekannten seine dunklen Geheimnisse. Chase und Taub stoßen indes wieder zum Team und erleben ihren alten und neuen Boss House in Hochform - doch einer von beiden hat dabei wenig zu lachen.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
