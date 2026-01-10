Dr. House
Folge 19: Ziemlich allerbeste Freunde
43 Min.Ab 12
Ein mit Dr. House befreundeter Onkologe erkrankt selbst an Krebs. House will sich um seinen Freund kümmern und nimmt sich eine berufliche Auszeit, während sein Team versucht, im Krankenhaus einem kranken Mädchen zu helfen.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren