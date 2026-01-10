Dr. House
Folge 17: Henry und die Frauen
42 Min.Ab 16
Henry ist ein besonderer Patient. Nicht nur, dass er Blut "weint", auch sein Sexleben stellt das Ärzteteam bei ihrer Diagnose vor einige Rätsel. Derweil sorgt Dr. House ebenfalls für gepflegtes Stirnrunzeln bei seinen Kollegen.
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
