Dr. House
Folge 4: Arzt und Glücksritter
43 Min.Ab 16
Thad Barton, der Kopf eines börsennotierten Familienunternehmens, wird mit Sehstörungen eingeliefert, doch sein Zustand verschlechtert sich bald. Er steht kurz davor seine Firma nach Asien zu verlagern. House wittert nicht nur einen interessanten Fall, sondern auch das nötige Kleingeld, um seine Abteilung wieder aufzubauen. Während Park und Adams Barton behandeln, kauft er Aktien des Unternehmers, deren Wert gerade im Sinkflug ist, weil er im Krankenhaus liegt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
© Universal Studios Limited
