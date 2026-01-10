Dr. House
Folge 15: Hetzen und petzen
42 Min.Ab 16
Ein Army-Veteran wird in das Princeton Plainsboro eingeliefert. Er ist des Landesverrats angeklagt, nachdem er streng geheime Informationen veröffentlichte. Als sein Leben auf dem Spiel steht, verweigert er die Behandlung, wenn die Army ihm nicht erlaubt, die Wahrheit zu sagen. Das Team von House versucht außerdem herauszufinden, wie es um ihren Chef steht - die Symptome deuten auf Leberversagen hin.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren