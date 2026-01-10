Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Plötzlich Familie

sixxStaffel 8Folge 16
Plötzlich Familie

Plötzlich FamilieJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 16: Plötzlich Familie

43 Min.Ab 12

Dr. James Wilson erfährt, dass er einen unbekannten Sohn hat. Doch damit nicht genug: Dr. Gregory House wusste wohl davon. Trotz der schlechten Ausgangslage verläuft das erste Treffen zwischen Vater und Sohn erstaunlich harmonisch. Doch trügt der Frieden?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen