Dr. House
Folge 18: Trug und Schluss
43 Min.Ab 12
So etwas wie Dämonen gibt es nicht. Das ist für Dr. House klar. Doch sein neuester Fall bringt sein Glaubensfundament ins Wanken: Ein achtjähriger Junge wird von schrecklichen Albträumen gequält, die sich in der realen Welt zu manifestieren scheinen. Die Ursache soll in einem Familienfluch liegen.
