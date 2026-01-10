Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 18
43 Min.Ab 12

So etwas wie Dämonen gibt es nicht. Das ist für Dr. House klar. Doch sein neuester Fall bringt sein Glaubensfundament ins Wanken: Ein achtjähriger Junge wird von schrecklichen Albträumen gequält, die sich in der realen Welt zu manifestieren scheinen. Die Ursache soll in einem Familienfluch liegen.

sixx
