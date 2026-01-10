Dr. House
Folge 8: Perlen der Paranoia
43 Min.Ab 12
Ein Staatsanwalt wird mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert, doch die Untersuchungen zeigen keine Herzprobleme an. Daraufhin vermutet das Team eine Angststörung, doch auch diese Diagnose ist bald hinfällig. Nachdem sie ein Waffenlager im Haus des Patienten entdecken, zählt allerdings Paranoia zu den Symptomen. Taub und Chase wollen indes eine Frau für Foreman finden, doch der ist von diesem Plan gar nicht begeistert.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Universal Studios Limited
