Dr. House
Folge 7: Rätsel sucht Arzt
43 Min.Ab 12
Eine 14-jährige Patientin gibt dem Diagnoseteam Rätsel auf. Sie leidet unter allergischen Reaktionen, doch worauf, ist unklar. Bald kommen Übelkeit und Bauchschmerzen dazu - ein Schwangerschaftstest fällt positiv aus. House stürzt sich indes wie besessen auf die Klärung des Todes eines Vierjährigen, der an Nierenversagen starb. Um die genaue Ursache herauszufinden, exhumiert er das Kind und belästigt die Familie mit immer neuen Fragen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
