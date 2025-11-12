Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 120vom 12.11.2025
Folge 120: Die perfekte Überlebensstrategie! Der bedrohliche Attentäter des 3. Universums!

22 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Den letzten drei Universen verbleiben nur noch zwölf Minuten, um das Turnier zu gewinnen. Jetzt will das dritte Universum Team Erde eliminieren und greift mit voller Härte an. Son Gohan nimmt es gleich mit drei Gegnern auf einmal auf. Wird er das überstehen?

