Die perfekte Überlebensstrategie! Der bedrohliche Attentäter des 3. Universums!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 120: Die perfekte Überlebensstrategie! Der bedrohliche Attentäter des 3. Universums!
22 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Den letzten drei Universen verbleiben nur noch zwölf Minuten, um das Turnier zu gewinnen. Jetzt will das dritte Universum Team Erde eliminieren und greift mit voller Härte an. Son Gohan nimmt es gleich mit drei Gegnern auf einmal auf. Wird er das überstehen?
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS