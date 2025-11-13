Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Generalangriff! Die große Vierfach-Fusion des 3. Universums!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 121vom 13.11.2025
22 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Mit dem Sieg in greifbarer Nähe beschließt das dritte Universum, seine Geheimwaffe einzusetzen: Alle verbleibenden Kämpfer fusionieren zu einer monströsen Kampfmaschine. Son Goku und sein Team müssen all ihre Kräfte mobilisieren, um sich gegen den Koloss behaupten zu können.

