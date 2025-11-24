Bis zum bitteren Ende! Vegetas Stolz!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 128: Bis zum bitteren Ende! Vegetas Stolz!
22 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Vegeta und Jiren stehen sich im Kampf gegenüber. Doch seine Kräfte sind bereits aufgebraucht, nur der Stolz lässt den Prinzen der Saiyajins immer wieder auf seine Füße zurückkehren. Das ist jedoch längst nicht genug, um einen Treffer gegen seinen Kontrahenten zu erzielen. Während er aus dem Ring befördert wird, reicht er seine letzten Kräfte an Son Goku weiter. Kann er Jiren besiegen?
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS