Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Ein unvergleichliches Finale! Der ultimative Überlebenskampf!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 130vom 26.11.2025
Ein unvergleichliches Finale! Der ultimative Überlebenskampf!

Ein unvergleichliches Finale! Der ultimative Überlebenskampf!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 130: Ein unvergleichliches Finale! Der ultimative Überlebenskampf!

22 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Son Goku ist im Ultra-Instinkt Jiren deutlich überlegen, doch auch der Gegner aus dem elften Universum kann noch einmal Kraftreserven mobilisieren. Der Kampf nimmt eine ungeahnte Wende, als der Gott die Zerstörung beginnt, zu verlieren und den Zuschauerraum angreift. Son Goku kann mit letzter Kraft den Angriff abwehren und seinen Gegner zu Boden werfen, bevor er selbst zusammensackt. Kann er es noch schaffen, das siebte Universum zum Sieg zu führen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen