Dragon Ball Super
Folge 131: Ein wundersamer Abschluss! Auf Wiedersehen, Goku, bis zum nächsten Mal!
22 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Freezer und C17 können zunächst mehrere Treffer gegen Jiren landen, der bei dem Kampf gegen Son Goku einiges an Kräfte gelassen hat. Als sich dieser ebenfalls in den Kampf stürzt, rückt das Ende des Turniers unaufhaltsam näher. Können sie ihren Gegner zu dritt aus dem Ring befördern? Wer auch immer am Ende gewinnt, erhält die Super-Dragonballs - während der Rest des Universums ausgelöscht wird ...
Dragon Ball Super
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS