Dragon Ball Super

In voller Erhabenheit! Toppo, der Gott der Zerstörung!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 125vom 19.11.2025
Folge 125: In voller Erhabenheit! Toppo, der Gott der Zerstörung!

22 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Noch haben die Kämpfer sechs Minuten, um den Sieg für sich zu entscheiden oder für immer ausgelöscht zu werden. Freezer provoziert Toppo dabei so sehr, dass dieser nicht mehr an seinem Ideal von Gerechtigkeit festhalten will. Er verwandelt sich in einen Gott der Zerstörung, der keine Gnade kennt.

