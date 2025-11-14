Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Eine Frage des Stolzes! Vegetas große Kampfansage!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 122vom 14.11.2025
Eine Frage des Stolzes! Vegetas große Kampfansage!

Folge 122: Eine Frage des Stolzes! Vegetas große Kampfansage!

22 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Die letzten beiden Universen stehen sich gegenüber: Das siebte Universum muss es mit dem elften Universum aufnehmen, um das Turnier zu gewinnen und nicht ausgelöscht zu werden. Dabei gelingt es Vegeta im Kampf gegen Jiren endlich, seine Taktik zu durschauen und dessen harte Verteidigung zu durchdringen.

