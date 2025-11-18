Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 124vom 18.11.2025
Folge 124: Gefährliches Spiel! Gohans letztes Gefecht!

22 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Freezer liefert sich einen harten Schlagabtausch mit Dyspo. Doch obwohl er an Stärke überlegen ist, wird ihm die immense Schnelligkeit seines Gegners zum Verhängnis. Erst als Son Gohan in den Kampf eingreift, wendet sich das Blatt. Doch dafür muss der Saiyajin einen hohen Preis zahlen ...

