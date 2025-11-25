Durchbreche dein Limit! Goku meistert den Ultra-Instinkt!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 129: Durchbreche dein Limit! Goku meistert den Ultra-Instinkt!
22 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Son Goku ist im Instinkt der Schnelligkeit und Schlagkraft Jirens gewachsen, aber nicht im Stande, die Gänze seiner Kraft in diesem Zustand zu nutzen. So muss er sich immer wieder in die Defensive zurückziehen, bis er durch seinen Gegner vollkommen in die Enge getrieben wird. Doch Son Goku durchbricht einmal mehr seine körperlichen Grenzen und meistert den Ultra-Instinkt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS