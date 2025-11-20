Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Gegen die Kraft eines Gottes! Vegetas todesmutiger Schlag!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 126vom 20.11.2025
Folge 126: Gegen die Kraft eines Gottes! Vegetas todesmutiger Schlag!

22 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

In den letzten fünf Minuten kämpfen Freezer und C17 gegen Toppo, während es Son Goku und Vegeta gegen Jiren aufnehmen. Als sich daraus ein großes Kampfgemenge bildet, attackiert Vegeta den neuen Gott der Zerstörung. Ihr Kampf ist dabei nicht nur ein bloßes Kräftemessen: Vegetas Idealismus setzt sich Toppos Vernichtungswillen mit vollem Einsatz zur Wehr.

