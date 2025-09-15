Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Fernsehmania (2)

Sony PicturesStaffel 6Folge 10
Fernsehmania (2)

Fernsehmania (2)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 10: Fernsehmania (2)

23 Min.Ab 12

Die Bundys machen sich auf den Weg nach Hollywood. Sie wollen Kellys Karrierestart in der Stadt der Reichen und Schönen beiwohnen. Kelly bereitet sich auf ihren Auftritt vor, während Bud zwei TV-Sternchen anbaggert. Kelly bittet ihren Vater um moralische Unterstützung - und die fällt dann echt bundymäßig aus: Sie werde es schon schaffen, trotz fehlenden Köpfchens und mangelnden Talents ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen