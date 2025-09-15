Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Fernsehmania (1)
23 Min.
Kellys Mannequin-Klasse hat einen Fernsehauftritt - und ausgerechnet Kelly wurde davon ausgeschlossen. Sie gründet einen eigenen Kabelkanal. Schon bald moderiert sie eine Sendung mit weltbewegenden Themen wie "Männerpos" und "Behinderung des Flirtens durch die Sturzhelmpflicht". Al und Bud sind von der Qualität der Show wie vor den Kopf geschlagen. Dann die Überraschung: Ein großer Sender will die Show übernehmen - und Kelly nach Hollywood holen.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland