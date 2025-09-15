Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Der Familienhammer

Sony PicturesStaffel 6Folge 3
Der Familienhammer

Der FamilienhammerJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 3: Der Familienhammer

23 Min.Ab 12

Peggy hat beschlossen, dass das neue Baby bei ihr und Al im Schlafzimmer schlafen wird. Al findet auf dem Speicher den Hammer seines Vaters und beschließt, den Dachboden für sich auszubauen. Tatsächlich richtet er ein wunderschönes Zimmer ganz für sich allein her. Doch obwohl Jefferson Al versprochen hat, davon nichts verlauten zu lassen, kann er seinen Mund nicht halten. Und so treffen sich schon bald alle Männer aus der Nachbarschaft in Als Refugium.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen