Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Mutproben

Sony PicturesStaffel 6Folge 14
Mutproben

MutprobenJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 14: Mutproben

24 Min.Ab 12

Al, Peggy, Marcy und Jefferson probieren ein neues Brettspiel aus. Bud versucht, bei seiner neuen Flamme Kara zu landen, doch dabei zieht er immer wieder den Kürzeren. Nach jedem selbstmörderischen Abenteuer beschließt er, die Finger von den Frauen zu lassen. Doch dann ruft Kara an - und Bud stürzt sich in die nächste hirnlose Mutprobe. Auch bei dem Brettspiel der Erwachsenen gibt es Situationen, auf die Al verzichten könnte: Zum Beispiel soll er Marcy küssen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen