Eine schrecklich nette Familie
Folge 15: Der Werbespot
23 Min.
Super-Sensation für Al Bundy: Er darf in einem Werbespot für eine neue Sportschuhmarke auftreten - und zwar mit seinen absoluten Lieblingssportstars. Hoch erfreut nimmt er das Angebot an. Allerdings ahnt er nicht, dass er für den Boxchampion Sugar Ray Leonard nur den Punchingball abgeben soll. Und für den Footballstar Ed Jones einen Angreifer. Und für den Werfer der Philadelphia Phillies, Steve Carlton, den Ball. Das alles tut ziemlich weh ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland