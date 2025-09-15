Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 6Folge 12
Folge 12: Der Schuhgroupie

24 Min.Ab 12

Al kommt drei Tage hintereinander gut gelaunt von der Arbeit nach Hause. Peggy findet dies mehr als verdächtig. Sie befragt ihn eindringlich, bis Al schließlich gesteht, dass seit drei Tagen eine Frau in den Laden kommt - nur um mit ihm zu flirten. Sofort unterstellt ihm Peggy, dass er sie betrügt. Entrüstet verneint Al. Am nächsten Tag verstecken sich Bud und Kelly im Laden. Und siehe da: Tatsächlich erscheint die attraktive Ricki. Sie bringt Al sogar frische Muffins mit.

