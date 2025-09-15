Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Der Fluch der Madame Inga
24 Min.
Jefferson verdient als Hellseherin Zelda gutes Geld. Als Al dies herausfindet, verlangt er von Jefferson, an dem Geschäft beteiligt zu werden. Wenig später ernennt sich Al zum Paten der Wahrsager von Chicago. Bei einem Hellseher-Treffen gibt er bekannt, dass er zukünftig Schutzgeld verlangen wird. Da Al und seine Macht von allen gefürchtet wird, geht sein Plan auf. Nur Madame Inga, die Königin der Kristallkugel, verflucht die Bundys - mit durchschlagendem Erfolg ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland