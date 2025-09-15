Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Das Ei und ich
24 Min.
Die Bundys jammern mal wieder über die fällige Einkommenssteuer. Plötzlich taucht Marcys Ex-Mann Steve Rhoades auf, der inzwischen zu einem kompromisslosen Öko-Kämpfer geworden ist. Nun ist er auf der Flucht: Er hat das Ei eines gefährdeten Vogels gestohlen. Außerdem verkündet er, wieder zu Marcy zurückkehren zu wollen. Al reagiert prompt: Er schickt ihn einfach ins Nachbarhaus zu Marcy - ohne Steve mitzuteilen, dass seine Ex-Frau wieder geheiratet hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
