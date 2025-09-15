Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Ei und ich

Sony PicturesStaffel 6Folge 17
Das Ei und ichJetzt kostenlos streamen

Folge 17: Das Ei und ich

24 Min.

Die Bundys jammern mal wieder über die fällige Einkommenssteuer. Plötzlich taucht Marcys Ex-Mann Steve Rhoades auf, der inzwischen zu einem kompromisslosen Öko-Kämpfer geworden ist. Nun ist er auf der Flucht: Er hat das Ei eines gefährdeten Vogels gestohlen. Außerdem verkündet er, wieder zu Marcy zurückkehren zu wollen. Al reagiert prompt: Er schickt ihn einfach ins Nachbarhaus zu Marcy - ohne Steve mitzuteilen, dass seine Ex-Frau wieder geheiratet hat.

Sony Pictures
