Eine schrecklich nette Familie

Die himmlische Idee

Staffel 6Folge 8
Die himmlische Idee

Die himmlische IdeeJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 8: Die himmlische Idee

23 Min.

Al findet im Schlafzimmer ein Porträt Peggys, das 2.500 Dollar gekostet hat. Vor Schreck fällt er aus dem Fenster. Während seiner Ohnmacht spricht er mit Gott persönlich - über Schuhe. Al behauptet, von Gott zu einer neuen Schuhmode inspiriert worden zu sein: God's Own Shoes. Jefferson riecht das ganz große Geschäft und investiert Marcys Ersparnisse. Aus der Idee wird nichts, und Jefferson bezieht Prügel. Al aber macht eine neue übersinnliche Erfahrung.

