Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Die himmlische Idee
23 Min.
Al findet im Schlafzimmer ein Porträt Peggys, das 2.500 Dollar gekostet hat. Vor Schreck fällt er aus dem Fenster. Während seiner Ohnmacht spricht er mit Gott persönlich - über Schuhe. Al behauptet, von Gott zu einer neuen Schuhmode inspiriert worden zu sein: God's Own Shoes. Jefferson riecht das ganz große Geschäft und investiert Marcys Ersparnisse. Aus der Idee wird nichts, und Jefferson bezieht Prügel. Al aber macht eine neue übersinnliche Erfahrung.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland