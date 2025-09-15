Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Reise nach England (1)

Sony PicturesStaffel 6Folge 24
Die Reise nach England (1)

Die Reise nach England (1)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 24: Die Reise nach England (1)

24 Min.

Unter-Uncton in England: Vier Jahrhunderte leiden die Bewohner schon unter einem Fluch von Seamus MacBundy, einem Vorfahren von Al. Nun haben sie die Nase voll. Sie beschließen, die letzten noch lebenden Bundys auszurotten. Also sorgen sie dafür, dass die Bundys eine Reise nach England "gewinnen". Und schon machen sich Al, Peggy und die Kinder auf nach Europa ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen